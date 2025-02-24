Хегсет и Уолтц избежали называть Россию агрессором в телеинтервью

Двое из ключевых членов команды президента США Дональда Трампа – министр обороны Пит Хегсет и советник по национальной безопасности Майк Волц – в телеинтервью в воскресенье отказались называть Россию агрессором.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Хегсет и Уолтц избежали прямых ответов на вопрос о том, является ли РФ агрессором, представив этот вопрос как отвлекающий от дипломатии Трампа.

"Мой вопрос заключается в том, все эти поиски виновных и притворство, что их это волнует, делают мир более вероятным?" – сказал Хегсет в эфире Fox News Sunday.

Отвечая на вопрос, справедливо ли утверждать, что Россия неспровоцированно напала на Украину в 2022 году, он сказал: "Справедливо утверждать, что это очень сложная ситуация". Под давлением он все же признал, что "вторжение в Украину" произошло, но не назвал Россию.

Уолтц, в свою очередь, уклонился от ответа, когда его попросили признать Россию агрессором, и вместо этого начал сравнивать Трампа и Байдена.

В эфире Fox News Уолтц сказал, что Трамп является "главным заключателем соглашений". "Он – главнокомандующий. И только благодаря его силе мы находимся в таком положении", – заявил советник по нацбезопасности Трампа.

Напомним, что по некоторым данным администрация Дональда Трампа попросила Киев отозвать проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением российской полномасштабной агрессии и требованием к Москве вывести войска с украинской территории.

США внесли свой проект резолюции, значительно более слабый по содержанию, в котором Россию не называют агрессором.

СМИ также сообщили, что американская сторона впервые выступает против того, чтобы назвать Россию агрессором в совместном заявлении G7, которое готовят к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины.