WP: США просили Украину отозвать свой проект резолюции ООН о российской агрессии

Администрация Дональда Трампа просила Киев отозвать проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН с осуждением российской полномасштабной агрессии и требованием к Москве вывести войска с украинской территории.

Такое утверждает The Washington Post со ссылкой на четыре анонимных источника – украинского чиновника и трех европейских дипломатов, пишет "Европейская правда".

По словам источника WP в Киеве, сначала Вашингтон предложил Киеву изменить проект резолюции ООН, чтобы "сделать ее слабее".

Затем США внесли свой проект резолюции и потребовали от Украины отозвать свой вариант, который уже был согласован с другими странами-партнерами, которые планировали за нее проголосовать.

Украинский собеседник The Washington Post сказал, что это предложение "шокировало" Киев, и президент Владимир Зеленский приказал МИД Украины не отзывать действующую резолюцию.

"Их предложение очень короткое и содержит совершенно новые формулировки. Многие представители других стран говорят, что это больше похоже на призыв к умиротворению с Путиным, чем на призыв к миру", – добавил источник, отметив, что не ожидал давления на украинцев, „а не на россиян".

Европейский источник WP сказал, что "происходящее не требует объяснений".

В очень коротком проекте резолюции США, внесенном накануне, выражается скорбь в связи с "трагической гибелью людей во время российско-украинского конфликта", а также "содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта и дальнейший призыв к установлению прочного мира между Украиной и Россией".

Упоминаний о полномасштабном вторжении, оккупированных территориях Украины, нарушении Россией международного права или о том, что она является государством-агрессором, в проекте резолюции нет.

США отказались стать соавторами другого проекта резолюции от Евросоюза и Украины, где говорится о "полномасштабном вторжении Российской Федерации в Украину" и содержится требование к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Оба проекта приурочены к третьей годовщине вторжения России в Украину, которая приходится на понедельник, 24 февраля, когда Генеральная ассамблея ООН будет голосовать за них.