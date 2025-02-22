США внесли в ООН свою резолюцию о войне в Украине, не назвав Россию агрессором

Соединенные Штаты предложили проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины, который не содержит формулировок с осуждением Москвы.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

В очень коротком проекте резолюции США выражается скорбь в связи с "трагической гибелью людей во время российско-украинского конфликта", а также "содержится призыв к скорейшему прекращению конфликта и дальнейший призыв к установлению прочного мира между Украиной и Россией".

Упоминаний о полномасштабном вторжении, нарушении Россией международного права или о том, что она является государством-агрессором, в резолюции нет.

Постоянный представитель Москвы в ООН Василий Небензя публично похвалил проект резолюции США, назвав ее "хорошим шагом".

Российская сторона также предложила добавить в американскую резолюцию поправку, чтобы там была фраза об "устранении первопричин" войны России против Украины.

В проекте резолюции от Европейского Союза и Украины – где США впервые за годы нет среди соавторов – говорится о "полномасштабном вторжении Российской Федерации в Украину" и напоминается о необходимости выполнения всех предыдущих резолюций Ассамблеи, принятых в ответ на российскую агрессию.

Там также содержится требование к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".

Оба проекта приурочены к третьей годовщине вторжения России в Украину, которая приходится на понедельник, 24 февраля, когда Генеральная ассамблея ООН будет голосовать за них.

Ранее СМИ также узнали, что США впервые выступают против того, чтобы назвать Россию агрессором в совместном заявлении G7, которое готовят к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины.