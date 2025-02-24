СМИ сообщили о споре Зеленского с министром финансов США

Президент Владимир Зеленский был очень сердитый во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом в Киеве 12 февраля.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на присутствующего во время инцидента собеседника, пишет "Европейская правда".

В публикации отметили, что "борьба Зеленского за международную поддержку была в полной мере продемонстрирована во время недавней встречи тет-а-тет с посланником американского президента Дональда Трампа" за дверью его киевского офиса, "где вспыхнула напряженность относительно будущего важнейшего стратегического альянса Украины".

Газета утверждает, что украинский президент якобы кричал на американского министра и описывает ситуацию так: "хриплые крики, раздававшиеся оттуда, нельзя было ни с чем спутать".

"Он был очень зол", – сказал один из присутствующих об украинском президенте.

Тогда их встреча касалась сделки по редкоземельным металлам, которой США хотят компенсировать поддержку Украины во времена полномасштабного вторжения России.

По словам украинских собеседников, Бессент требовал от Зеленского подписать соглашение немедленно, но украинский президент отказался.

Ранее о "грубом отношении" к американскому министру финансов заявлял Трамп. Американский президент рассказал, что Бессент долго добирался в Киев, и эта поездка была "опасной".

"Скотт Бессент действительно поехал туда, и с ним обращались довольно грубо, потому что, по сути, они сказали ему "нет", а Зеленский спал и не мог встретиться с ним", – утверждал Трамп.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что собирается "возродить " соглашение по полезным ископаемым с Украиной, которое президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать.

Трамп недавно раскритиковал Зеленского за отказ подписать соглашение о разработке украинских полезных ископаемых.

Его советник по вопросам нацбезопасности Майк Волц также связал ряд резких заявлений Трампа об Украине с отказом подписать соглашение, невыгодное для Украины.

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