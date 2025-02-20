Трамп збирається "відродити" угоду з Україною щодо надр

Президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "відродити" угоду щодо корисних копалин з Україною, яку президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить CNN.

За його словами, ця угода необхідна, оскільки президент Зеленський "не буде надто задоволений".

Трамп також знову закликав до проведення виборів у країні, яка перебуває в умовах воєнного стану.

Відповідаючи на запитання, чи може він відродити угоду, Трамп сказав: "Так, я думаю, що я відроджу цю угоду, знаєте, ми побачимо, що станеться, але я збираюся відродити її, інакше він (Зеленський. – Ред.) буде не надто щасливий. І подивіться, настав час виборів".

Трамп нещодавно розкритикував Зеленського за відмову підписати угоду про розробку українських корисних копалин.

Його радник з питань нацбезпеки Майк Волц також пов'язав низку різких заяв Трампа про Україну з відмовою підписати угоду, невигідну для України.

Деталі у статті: Копалини в обмін ні на що: як Україну шантажували у Мюнхені та чому зірвалася угода з США