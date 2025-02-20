"Зеленський спав": Трамп каже, що в Києві грубо повелись з його міністром фінансів

Президент США Дональд Трамп стверджує, що його міністр фінансів Скотт Бессент зіткнувся із грубим ставленням під час свого візиту до Києва минулого тижня.

Про це він заявив на борту президентського літака, його цитує AP, повідомляє "Європейська правда".

Американський президент розповів, що Бессент довго добирався до Києва, і ця поїздка була "небезпечною".

За словами Трампа, його міністр поїхав в Україну, щоб підписати угоду, а "повернувся з порожніми руками".

Водночас, як поідомляє CNN, Трамп сказав, що з Бессентом поводилися "досить грубо", а президент Зеленський нібито був недоступний до зустрічі, бо "спав".

"Скотт Бессент дійсно поїхав туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому "ні", а Зеленський спав і не міг зустрітися з ним", – стверджує Трамп.

Як відомо, для обговорення економічного партнерства з Україною 12 лютого до Києва прибув міністр фінансів Скотт Бессент і в ході цього візиту він зустрівся із Зеленським.

Володимир Зеленський приймає міністра фінансів США Cкотта Бессента 12 лютого фото: ОПУ

Тоді український президент заявив, що США передали Києву перший проєкт "угоди про партнерство", яка передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу.

За даними ЗМІ, адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% власності на рідкісноземельні корисні копалини країни, проте Зеленський відмовився підписувати документ. У Білому домі назвали це рішення "недалекоглядним".

14 лютого в Мюнхені була перенесена зустріч Зеленського і віцепрезидента США Джей Ді Венса, щоб дати США можливість попрацювати із проєктом меморандуму щодо партнерства, який Україна допрацювала й передала американцям.

Деталі у статті: Копалини в обмін ні на що: як Україну шантажували у Мюнхені та чому зірвалася угода з США