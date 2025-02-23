WSJ: Макрон и Стармер будут убеждать Трампа оказать поддержку США миссии миротворцев в Украине

План Великобритании и Франции по миротворческому контингенту в Украине предусматривает развертывание до 30 тысяч европейских войск – однако он зависит от того, удастся ли убедить президента США согласиться на ограниченную военную роль Соединенных Штатов.

Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal, пишет "Европейская правда".

Британские и французские войска вместе с военно-морскими и военно-воздушными силами составят основу так называемых сил сдерживания. Они не будут развернуты вдоль линии фронта в Украине, а скорее будут иметь задачу защищать жизненно важную инфраструктуру, города и порты, в том числе в Черном море. Беспилотники и спутники будут следить за линией фронта, чтобы определить, соблюдает ли Россия режим прекращения огня.

Начальная проверка готовности Дональда Трампа рассмотреть вопрос об американских гарантиях безопасности для Украины состоится в ближайшие дни, когда премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон должны провести переговоры с президентом в Белом доме.

Европейский план, который разрабатывается, не потребует от США развертывания собственных войск в Украине, что администрация Трампа исключила. Но он будет направлен на использование американских военных возможностей, которых не хватает европейским силам, говорят источники издания.

Например, США могли бы разместить системы противовоздушной обороны в соседних странах, которые прикрывали бы часть территории Украины, одновременно предоставляя другие системы противовоздушной обороны европейцам, говорят европейские чиновники.

Американские военно-воздушные силы, базирующиеся за пределами Украины, могут быть приведены в готовность на случай, если европейские войска окажутся в опасности.

Ожидается, что Стармер обсудит этот проект с Трампом в четверг, сообщили европейские чиновники, но вряд ли он обратится с конкретной просьбой об американской помощи.

Макрон, который встретится с Трампом в понедельник, в годовщину полномасштабного российского вторжения в 2022 году, изложит более широкие взгляды союзников на войну и на то, как можно заверить Украину.

Без поддержки Трампа европейский план по отправке миротворцев столкнется с трудностями, говорят чиновники.

Впрочем, главным вызовом для европейцев может стать стремление Трампа укрепить связи с Россией и нежелание позиционировать американских военных как потенциального противника сил лидера России Владимира Путина в Украине.

Британские официальные лица считают, что американское участие имеет решающее значение для сдерживания российских атак, поощрения других европейских стран также присылать войска и обеспечения многонациональных сил ключевыми возможностями, которых не хватает европейским вооруженным силам.

Отметим, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что для РФ будет неприемлемым размещение военных из государств-членов НАТО на территории Украины после достижения соглашения об урегулировании войны.

А президент США Дональд Трамп поддержал идею размещения европейских вооруженных сил в Украине для миротворческой миссии.