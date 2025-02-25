Эрдоган говорит, что Украина безусловно должна быть привлечена к переговорам о мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Украина должна "безусловно" участвовать в любых переговорах о прекращении войны.

Заявление Эрдогана после еженедельного заседания кабинета министров приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам турецкого президента, если "мы хотим получить результаты от нового процесса, Украина должна быть обязательно включена в этот процесс, и эта война должна быть прекращена путем взаимных переговоров".

Эрдоган, который на прошлой неделе встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник в Анкаре.

На прошлой неделе официальные лица России и США встретились на переговорах в Саудовской Аравии, что было осуждено Зеленским, который предупредил, что Украина не согласится на любое соглашение о прекращении огня, предложенное Вашингтоном и Москвой, без ее участия.

Эрдоган заявил, что поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа по прекращению российско-украинской войны.

"В принципе, мы приветствуем желание господина Трампа закончить войну путем переговоров", – сказал он.

"Но здесь нельзя пренебрегать важным моментом. Путь к справедливому и прочному миру может быть открыт только с помощью уравнения, в котором представлены все соответствующие стороны", – сказал он.

На прошлой неделе Эрдоган заявил, что Анкара продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне разговоров о потенциальных переговорах о "мире".

Эрдоган также считает, что Турция – лучшее место для переговоров о мире в Украине.