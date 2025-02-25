Ердоган каже, що Україна безумовно має бути залучена до переговорів про мир

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у понеділок, що Україна повинна "безумовно" брати участь у будь-яких переговорах щодо припинення війни.

Заяву Ердогана після щотижневого засідання кабінету міністрів наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами турецького президента, якщо "ми хочемо отримати результати від нового процесу, Україна має бути обов'язково включена в цей процес, і ця війна має бути припинена шляхом взаємних переговорів".

Ердоган, який минулого тижня зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим у понеділок в Анкарі.

Минулого тижня офіційні особи Росії та США зустрілися на переговорах у Саудівській Аравії, що було засуджено Зеленським, який попередив, що Україна не погодиться на будь-яку угоду про припинення вогню, запропоновану Вашингтоном і Москвою, без її участі.

Ердоган заявив, що підтримує ініціативу президента США Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни.

"В принципі, ми вітаємо бажання пана Трампа закінчити війну шляхом переговорів", – сказав він.

"Але тут не можна нехтувати важливим моментом. Шлях до справедливого і тривалого миру може бути відкритий лише за допомогою рівняння, в якому представлені всі відповідні сторони", – сказав він.

Минулого тижня Ердоган заявив, що Анкара і далі підтримує суверенітет і територіальну цілісність України на тлі розмов про потенційні переговори про "мир".

Ердоган також вважає, що Туреччина – найкраще місце для перемовин про мир в Україні.