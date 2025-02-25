Лидер словацких националистов хочет, чтобы Украина вернула Словакии 3,5 млрд евро
Лидер националистической "Словацкой национальной партии" Андрей Данко хотел бы, чтобы Украина вернула 3,5 млрд евро предоставленной предыдущими правительствами Словакии помощи.
Об этом он заявил в видеообращении на странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".
Данко отреагировал на информацию о том, что Соединенные Штаты близки к заключению соглашения с Украиной, которое закрепит за ними долю украинских минеральных богатств и, по словам Трампа, вернет США деньги, вложенные в Украину, которая уже три года противостоит российской агрессии.
"Как Зеленский вернет три с половиной миллиарда евро, которые мы туда отправили? Для нас 3,5 миллиарда евро – это огромные деньги", – сказал Данко в видео.
"Если немцы вместе с французами и американцами будут требовать вернуть свои деньги, Словакия не может молчать", – добавил председатель „Словацкой национальной партии", которая входит в коалицию.
Данко утверждает, что через три года после вторжения России в Украину люди начинают прозревать. "Россияне останутся там, где они есть. Украина использовала этот конфликт, чтобы получить финансовую помощь, которую они часто разворовывали", – сказал он.
Данко ни разу не упомянул в видео, что Россия вторглась в Украину три года назад, называя войну "событиями в Украине".
Глава националистов считает, что боевые действия скоро закончатся. "Посмотрим, предаст ли Зеленский Европу и отдаст ископаемые Трампу, потому что тогда он будет врать Европейскому Союзу", – сказал Данко.
Ранее депутат Европарламента от польской антиукраинской партии "Конфедерация" Анна Брылка заявила, что помощь Украине "стоит денег", и что Польша должна была получить от Украины "гарантию возврата" предоставленной ей помощи.
Президент США Дональд Трамп оказывает давление на Зеленского, чтобы тот принял соглашение. В субботу он заявил, что две страны "очень близки" к достижению договоренности.
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