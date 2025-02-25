В Чехии считают, что расходы на оборону следует увеличить как минимум до 3% ВВП

Чешский премьер-министр Петр Фиала считает, что расходы на оборону должны быть увеличены как минимум до 3% ВВП в течение следующих нескольких лет.

Его слова цитирует Radio Prague International, передает "Европейская правда".

Фиала заявил, что эти деньги должны расходоваться мудро и эффективно.

"Европейский союз также должен изменить свои фискальные правила, чтобы позволить дальнейшие огромные инвестиции в оборону и безопасность", – сказал он.

Чешский премьер-министр убежден, что неизрасходованные 93 млрд евро из фонда реконструкции могли бы пойти на его укрепление.

Также Фиала считает, что деньги от замороженных российских активов со всей Европы должны быть использованы для дальнейшей военной поддержки Украины.

Обратим внимание, что повышение оборонных расходов стало приоритетом во всем блоке после того, как американский президент Дональд Трамп озвучил повышенное требование к союзникам по НАТО тратить на это 5% от ВВП.

В конце февраля генсек НАТО Марк Рютте заявил, что все государства Альянса должны достичь показателя в 2% ВВП на оборонные расходы, иначе будут иметь дело с Трампом.

А недавно президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейцы должны "увеличить военные усилия" в ответ на продолжающуюся войну между Украиной и Россией.