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Reuters: Италия наложила штраф на Масков X после налогового расследования

Новости — Вторник, 25 февраля 2025, 19:42 — Олег Павлюк

Налоговые органы Италии по итогам расследования в отношении соцсети X (Twitter) Илона Маска требуют, чтобы та оплатила 12,5 миллиона евро штрафа.

Об этом агентству Reuters рассказали четыре информированных источника, пишет "Европейская правда".

По данным Reuters, итальянская налоговая полиция еще в апреле 2024 года завершила проверку в отношении X (Twitter), обвинив соцсеть в неуплате 12,5 миллиона евро НДС в 2016-2022 годах.

В январе Управление доходов Италии направило X (Twitter) список собственных замечаний, касающихся только 2016 налогового года, полностью поддержав выводы расследования Финансовой гвардии, говорится в материале.

Теперь, как объясняют источники Reuters, у X (Twitter) есть время до конца марта или начала апреля, чтобы ответить на замечания, после чего соцсеть либо выплатит согласованную сумму, либо инициирует полноценный судебный налоговый спор.

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Аналогичные действия итальянские органы предприняли и в отношении компании Meta, которая владеет Facebook и Instagram, уточняют собеседники агентства.

Два источника Reuters сообщили, что X (Twitter) и Meta больше не взаимодействуют с властями, поскольку речь идет не просто о согласовании суммы выплаты, а о более широком подходе, который изменит способ ведения их бизнеса в Италии и его налогообложения.

Итальянские налоговые органы утверждают, что регистрация пользователей в X (Twitter), Facebook, Instagram и подобных соцсетях, может рассматриваться как налогооблагаемая операция, поскольку предусматривает обмен членского аккаунта на персональные данные пользователя.

Если суд Италии поддержит такое толкование, это повлечет за собой изменение бизнес-модели технологической индустрии, которая распространяется на 27 стран Европейского Союза.

Напомним, по информации СМИ, в январе Еврокомиссия завершила предварительное расследование в отношении X (Twitter) и вскоре примет решение о наложении многомиллионного штрафа.

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