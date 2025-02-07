Во Франции начали расследование против соцсети X

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении социальной сети Х (Twitter) Илона Маска из-за вероятных "алгоритмических искажений".

Об этом со ссылкой на данные прокуратуры сообщил телеканал France Info, пишет "Европейская правда".

По информации телеканала, расследование в отношении Х (Twitter) начали после заявления французского депутата от центристской партии "Вместе за республику" Эрика Ботореля.

Еще 12 января Боторель направил письмо киберпрокуратуре Парижа с жалобой на предвзятость алгоритмов соцсети Маска.

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Эти алгоритмы, "вероятно, исказили работу автоматизированной системы обработки данных", говорится в заявлении прокуратуры Парижа, которая ведет расследование.

"Судьи и специализированные помощники из подразделения по борьбе с киберпреступностью анализируют ее и проводят начальные технические проверки", – добавили там.

Несколько расследований в отношении платформы X (Twitter) продолжаются на уровне Европейского Союза с декабря 2023 года в соответствии с Актом о цифровых услугах (DSA).

По информации СМИ, в январе Еврокомиссия завершила предварительное расследование в отношении X (Twitter) и вскоре примет решение о наложении многомиллионного штрафа.

Тем временем суд в Германии постановил, что платформа Илона Маска должна обнародовать информацию, которая позволит отслеживать распространение в сети информации, способной повлиять на результаты выборов.