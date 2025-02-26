Премьер Румынии против отправки румынских военных в Украину

Премьер-министр и председатель Социал-демократической партии Румынии Марчел Чолаку заявил в среду, что выступает против введения румынских войск в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Заявление было сделано в контексте консультаций, инициированных в президентском дворце и.о. президента Илие Боложаном с лидерами парламентских партий и формирований по подготовке позиции Румынии на внеочередном заседании Европейского Совета 6 марта в Брюсселе.

"Нет – отправке румынских войск в Украину; Да – дополнительным ассигнованиям на оборону, но только в виде инвестиций в национальную оружейную промышленность и для повышения военной мобильности (модернизация железнодорожной, дорожной и портовой инфраструктуры, которая может быть использована в условиях двойного режима); Исключение расходов на оборону из расчета дефицита бюджета", – заявил Чолаку.

По его словам, такова позиция партии на переговорах в президентском дворце.

Временный президент Илие Боложан заявил во вторник, что пригласил стороны на консультации, поскольку на внеочередном заседании Европейского Совета 6 марта, вероятно, будут приняты решения, которые будут иметь прямое влияние на европейскую внешнюю политику и оборону, а следовательно, потребуют принятия мер и со стороны Румынии.

Боложан уточнил, что темами повестки дня Европейского Совета являются европейская оборонная политика, поддержка Украины и увеличение бюджетов, выделяемых на военные расходы.

Выдвинутый партиями правительственной коалиции Румынии кандидат в президенты Крин Антонеску заявил, что выступает против отправки румынских войск в Украину.

Премьер-министр Британии Кир Стармер на этой неделе должен представить президенту США Дональду Трампу план развертывания в Украине до 30 тысяч европейских военнослужащих.