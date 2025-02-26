Правительство в среду рассмотрит текст соглашения о недрах для утверждения с США

Правительство на заседании 26 февраля рассмотрит текст соглашения о недрах, которое Украина планирует подписать с США.

Об этом сообщил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона "Единые новости", пишет "Европейская правда".

По словам главы правительства, соглашение уже подготовлено.

"Сегодня правительство будет рассматривать текст этого соглашения, уполномочивать министров для подписания в дальнейшем во время переговоров президентов Украины и Соединенных Штатов по гарантиям безопасности", – отметил Шмыгаль.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует приехать в Вашингтон в пятницу, чтобы встретиться с ним после того, как официальные лица согласуют условия соглашения.

Украинская сторона утверждает, что из соглашения убрали наиболее невыгодные для Украины положения.

Полный текст "Соглашения об ископаемых" между Украиной и США опубликован на сайте "Европейской правды".