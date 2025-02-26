Трамп рассказал, какие гарантии безопасности готов дать Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что основные гарантии безопасности Украины должны давать европейские страны, одновременно отметив роль Вашингтона в экономическом восстановлении.

Об этом он сказал на заседании своего кабинета в среду, 26 февраля, сообщает "Европейская правда".

По словам Трампа, он не собирается давать Украине "гарантий безопасности, которые выходят за пределы чего-то значительного".

"Мы попросим Европу сделать это, потому что речь идет о Европе, которая является их ближайшим соседом. Но мы сделаем все возможное, чтобы все прошло хорошо", – добавил он.

Американский президент одновременно вспомнил, что США подпишут с Украиной соглашение о редкоземельных элементах и других полезных ископаемых, которое является "замечательным соглашением и для Украины".

"Мы будем там работать. Мы будем "на земле". И знаете, таким образом, это своего рода автоматическая безопасность, потому что никто не будет затрагивать наших людей, когда мы будем там. Поэтому мы будем там именно таким образом", – пояснил Трамп.

По его мнению, Европа "будет очень внимательно за этим наблюдать".

"Я знаю, что Великобритания заявила и Франция заявила, что они... согласились разместить так называемых миротворцев на этом месте (в Украине. – Ред.), и я думаю, что это хорошо", – подытожил Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о визите 28 февраля украинского визави Владимира Зеленского для подписания соглашения о недрах. Зеленский говорил, что в Вашингтоне стремится обсудить рамочное соглашение о полезных ископаемых и гарантии безопасности от США с Дональдом Трампом.

Читайте полный текст "соглашения об ископаемых" между Украиной и США.

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