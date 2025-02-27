В Германии резко вырос импорт медицинского каннабиса

Импорт каннабиса в Германию для медицинских и научных целей резко увеличился в течение 2024 года, причем ежеквартальные объемы выросли почти в четыре раза.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA, об этом сообщил в четверг Федеральный институт лекарственных средств и медицинских изделий (BfArM).

Импорт каннабиса вырос с 8,1 тонны в первом квартале до 11,6 тонны во втором квартале и 20,7 тонны в третьем квартале до 31,7 тонны в четвертом квартале.

Всего в 2024 году для медицинских и научных целей было импортировано более 72 тонн сушеных цветов каннабиса, сообщает агентство.

Для сравнения, в самой Германии за этот период для этих целей было произведено около 2,6 тонны.

Больше всего каннабиса, импортируемого для медицинских и научных целей, – более 33 тонн – поступило из Канады, на втором месте – Португалия (около 17 тонн).

Далее следуют Дания (чуть менее 7,4 тонны), Северная Македония (2,7 тонны) и Испания (2,2 тонны).

BfArM не назвал никаких причин такого резкого роста.

С апреля прошлого года в Германии разрешено использование каннабиса в немедицинских целях для совершеннолетних, но с многочисленными ограничениями. Разрешено выращивать до трех растений в частных домах и хранить до 50 граммов каннабиса.

Кроме того, некоммерческим "ассоциациям по выращиванию", имеющим лицензию, разрешено выращивать каннабис коллективно для своих членов.

При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса.

А в августе вступил в силу закон, устанавливающий наказание за управление транспортным средством после курения каннабиса.