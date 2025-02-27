В Німеччині різко зріс імпорт медичного канабісу

Імпорт канабісу в Німеччину для медичних і наукових цілей різко збільшився протягом 2024 року, причому щоквартальні обсяги зросли майже в чотири рази.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA, про це повідомив у четвер Федеральний інститут лікарських засобів і медичних виробів (BfArM).

Імпорт канабісу зріс з 8,1 тонни в першому кварталі до 11,6 тонни в другому кварталі і 20,7 тонни в третьому кварталі до 31,7 тонни в четвертому кварталі.

Загалом у 2024 році для медичних і наукових цілей було імпортовано понад 72 тонни сушених квітів канабісу, повідомляє агентство.

Для порівняння, в самій Німеччині за цей період для цих цілей було вироблено близько 2,6 тонни.

Найбільше канабісу, імпортованого для медичних і наукових цілей, – понад 33 тонни – надійшло з Канади, на другому місці – Португалія (близько 17 тонн).

Далі йдуть Данія (трохи менше 7,4 тонни), Північна Македонія (2,7 тонни) та Іспанія (2,2 тонни).

BfArM не назвав жодних причин такого різкого зростання.

З квітня минулого року в Німеччині дозволено використання канабісу в немедичних цілях для повнолітніх, але з численними обмеженнями. Дозволено вирощувати до трьох рослин у приватних будинках і зберігати до 50 грамів канабісу.

Крім того, некомерційним "асоціаціям з вирощування", які мають ліцензію, дозволено вирощувати канабіс колективно для своїх членів.

При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу.

А в серпні набув чинності закон, який встановлює покарання за керування транспортним засобом після куріння канабісу.