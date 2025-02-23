Зеленский говорит, что не обиделся на Трампа, который назвал его "диктатором"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не обиделся на заявления главы Белого дома Дональда Трампа, который недавно назвал его "диктатором без выборов".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в воскресенье.

Он отметил, что здесь нет места для эмоций, а также добавил, что имеет прагматичный подход к украинско-американским отношениям.

"Я бы не назвал эти слова президента Трампа в мой адрес комплиментами, но для чего обижаться? Пусть обижается на слово "диктатор" тот, кто является диктатором ... будем как-то жить с США. Диктатором я точно не буду...я законно избранный президент", – отметил Зеленский.

Он добавил, что выборы состоятся после завершения военного положения.

"Десятилетие у власти не собираюсь быть. Но и Путину быть у власти на территории Украины не дадим быть", – резюмировал он.

Напомним, Трамп назвал президента Украины диктатором и заявил, что Зеленский должен действовать быстро, если Украина хочет выжить как страна.

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