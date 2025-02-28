СМИ: связанные с РФ Telegram-каналы предлагают плату за нападения на мечети в Британии

Сеть Telegram-каналов с российскими связями поощряет жителей Британии к насильственным нападениям на мечети и мусульман, предлагая за это криптовалюту.

Об этом говорится в эксклюзивном материале The Guardian, передает "Европейская правда".

Эти каналы уже были связаны с реальными событиями в виде исламофобских граффити на мечетях и школах на востоке и юге Лондона в начале этого месяца, иногда с указанием названий группировок. Эти инциденты расследует полиция.

Эти же группы также распространяли PDF-файлы с рецептами изготовления бомб и чертежами 3D-печатного оружия. На британских улицах также появились плакаты с QR-кодами этих групп и связанных с ними аккаунтов TikTok.

Однако в последние недели возникла тревога после того, как язык группы изменился от поощрения к граффити до прямых призывов к совершению ножевых нападений.

Досье на эти каналы и их очевидные российские связи были переданы антитеррористической полиции и Министерству внутренних дел кампанией "Надежда, а не ненависть", которая заявляет, что обеспокоена тем, что эта сеть представляет гораздо большую угрозу, чем подстрекательство к насилию, которое регулярно встречается в других крайне правых чатах Telegram.

Благотворительные организации Community Security Trust (CST) и Tell Mama, которые занимаются мониторингом преступлений на почве ненависти против евреев и мусульман, также обратили внимание на эти сети и их российские связи.

Беспокойство относительно сети, которая содержит антисемитские комментарии, но особенно сосредоточена на разжигании антимусульманских настроений, появилось на фоне роста количества исламофобских нападений, которое в 2024 году выросло на 73%. На прошлой неделе возле мечети на севере Лондона также была оставлена ненастоящая бомба.

Растут опасения, что Россия пытается разжечь социальные беспорядки в Британии и других западноевропейских странах с помощью скрытых цифровых кампаний, направленных на эксплуатацию этнической и религиозной напряженности.

Доказательства, связывающие эти группы с Россией, включают аккаунт администратора на одном из каналов, который поделился скриншотом с Х, который показал, что в аккаунте Х был установлен русский язык и часовой пояс GMT+3 – часовой пояс, используемый в России и Беларуси.

Другие доказательства включают использование кириллицы в некоторых сообщениях, что свидетельствует о том, что они были переведены с русского языка, а двое пользователей, которые активнее всего пересылали сообщения из сети в другие британские чат-группы, также делали русскоязычные сообщения в пропутинских и антиукраинских чатах Telegram.

Административный аккаунт одной из групп 19 ноября разместил антиукраинское сообщение, в котором использовал русскоязычную брань в адрес украинского народа, а через несколько недель пытался заплатить кому-то в Шеффилде или Ротерхэме за выполнение неопределенного задания в обмен на оплату.

"Привет, ребята, кто в Ротерхэме или Шеффилде, мне нужна помощь, я готов заплатить... Мне очень нужна ваша помощь", – просили они.

Члены групп открыто обсуждали "массовые сожжения Корана". Каждый канал в сети приглашает британских граждан связаться с владельцами каналов в частном порядке с помощью ботов-мессенджеров.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел сказал: "Национальная безопасность является первым приоритетом любого правительства. Мы чрезвычайно серьезно относимся к любой злонамеренной деятельности, которая может представлять значительную угрозу нашей безопасности и общественной безопасности.

"Мы не позволим, чтобы интернет служил убежищем для тех, кто стремится посеять раздор в наших общинах, и именно поэтому мы быстро работаем над внедрением Закона о безопасности в интернете. Это требует от социальных медиа-платформ удалять незаконный контент, в частности дезинформацию, и, наконец, защищать наши общины от онлайн-вреда", – добавил он.

Напомним, в Нидерландах подозревают, что в течение 2024 года Россия могла совершить более 30 попыток саботажа, вандализма или внешнего вмешательства.

Заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибертехнологий Джеймс Аппатурай заявил, что акты саботажа, совершенные по всему военному альянсу в течение последних лет, включали угрозы спланировать убийство лидеров промышленности, таких как руководитель немецкого производителя вооружений Rheinmetall.