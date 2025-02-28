Трамп говорит, что США продолжат давать Украине оружие

Президент США Дональд Трамп сказал, что Украина продолжит получать американское оружие, но выразил надежду, что эти поставки будут не такими большими на фоне его желания "завершить войну".

Об этом он сказал в ответ на вопрос BBC во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме в пятницу, 28 февраля, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, планирует ли Трамп "отправить больше оружия в Украину, если не будет мира", он сказал, что США стремятся не отправлять много оружия, а "закончить войну".

"Ответ – да. Но, надеюсь, нам не придется посылать много (оружия. – Ред.), потому что я с нетерпением жду, чтобы это было сделано быстро", – добавил президент США.

В пятницу президент Украины прибыл в Белый дом для подписания соглашения об использовании полезных ископаемых с Дональдом Трампом.

На встрече Зеленский сказал Трампу, что с Владимиром Путиным – которого он назвал убийцей и террористом – невозможны территориальные компромиссы.

Также глава государства показал Трампу на встрече фото украинских пленных, которые были в российском плену.