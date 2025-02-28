Зеленский показал Трампу фото украинских военных до и после российского плена

Президент Украины Владимир Зеленский показал Дональду Трампу на встрече в Белом доме фото украинских пленных, которые были в российском плену.

Кадры этого момента транслировались в эфире телемарафона "Единые новости", пишет "Европейская правда".

Президент показал фото военных до и после плена и назвал их поименно.

Напомним, Зеленский прибыл в пятницу в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Перед этим Зеленский встретился с двухпартийной делегацией Сената США.