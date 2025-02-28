NBC News: США остановили программы по поддержке энергосистемы Украины

Государственный департамент США прекратил реализацию инициативы проекта Агентства США по международному развитию (USAID) по восстановлению энергосети Украины после военных атак РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на слова двух представителей USAID, которые работают в миссии агентства в Украине, сообщает NBC News.

"Это значительно подрывает возможности этой администрации вести переговоры о прекращении огня, и это сигнализирует России, что мы не заботимся об Украине или о наших прошлых инвестициях", – утверждает один из собеседников NBC News.

"Россия ведет двойную войну в Украине: военную, а также экономическую. Они пытаются уничтожить экономику, но USAID играет центральную роль в помощи ей быть устойчивой, [включая] укрепление энергетической сети... Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству, чтобы избежать макроэкономического кризиса",– добавляет он.

По словам сотрудников USAID, прекращение финансирования сделает энергетическую сеть Украины уязвимой, поскольку она подвергается новым нападениям новых российских ракет.

На основе документа, полученного NBC News, Государственный департамент также приказал прекратить программу, направленную на "реформирование финансового сектора".

Напомним, 7 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в USAID "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому агентство необходимо ликвидировать.

Впоследствии администрация Трампа заявила, что отменяет более 90% грантов USAID.

"В общем, почти 5800 грантов USAID было отменено, а более 500 грантов USAID было сохранено... Общая предельная стоимость сохраненных контрактов составляет примерно 57 миллиардов долларов США", – говорится в представлении администрации.