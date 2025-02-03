Трамп отложил на месяц введение тарифов на импорт из Мексики

Президент США Дональд Трамп после разговора с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум заявил об отсрочке тарифов на мексиканский импорт на месяц.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила в понедельник, что ее страна достигла ряда договоренностей с президентом Дональдом Трампом и что тарифы будут приостановлены на один месяц, начиная с сегодняшнего дня.

Трамп в своей заметке на Truth Social подтвердил месячную отсрочку, которую, по его словам, он предоставил стране после того, как она согласилась отправить 10 000 солдат на американо-мексиканскую границу.

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Представитель Белого дома подтвердил, что месячная отсрочка касается только Мексики, а не Канады или Китая, которые Трамп также обложил тарифами на выходных.

Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лутник встретятся с представителями высокого уровня во время месячной паузы для дальнейших переговоров.

"Я с нетерпением жду участия в этих переговорах с президентом Шейнбаумом, поскольку мы пытаемся достичь "соглашения" между нашими двумя странами", – написал Трамп.

Шейнбаум заявила, что войска на северной границе страны будут направлены на борьбу с наркотрафиком из Мексики в США, в частности, с фентанилом.

Ранее в понедельник представитель Белого дома сообщил Politico, что Трамп все еще настаивает на мерах по охране границ с Канадой и Мексикой и на остановке потока фентанила из Китая, откуда происходит большая часть этого наркотика. Чиновник сказал, что их ответы могут привести к снижению или отмене значительных тарифов, которые должны вступить в силу во вторник.

Чиновник отметил, что пошлины касаются больше безопасности границ, чем торговых отношений.

Ранее стало известно, что президент США ввел тарифы в размере 25% на соседние Канаду и Мексику, которые вступят в силу 4 февраля, а также пригрозил аналогичными действиями против Евросоюза.

Между тем Канада и Мексика анонсировали собственные 25-процентные тарифы на американские товары в ответ на действия Трампа.

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