Reuters: администрация Трампа ненадолго останавливала поставки оружия в Украину

Поставки американского оружия в Украину недавно были ненадолго приостановлены, а затем возобновились на фоне обсуждения администрацией Дональда Трампа политики в отношении Киева.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника, пишет "Европейская правда".

Поставки оружия США в Украину после небольшой паузы были возобновлены в минувшие выходные после того, как Белый дом отказался от первоначальной оценки по "прекращению всей помощи" Киеву, сказали Reuters два источника.

По словам одного из собеседников Reuters, в администрации Трампа существуют группировки, которые расходятся во мнениях относительно того, до какой степени США должны продолжать помогать Украине оружием из американских запасов.

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Неизвестно, будет ли администрация Трампа официально признавать паузу и дальнейшее возобновление поставок американского оружия, отмечает агентство.

С момента вступления Дональда Трампа в должность президента США не объявляли никаких пакетов военной помощи.

В то же время предполагалось, что предыдущие поставки, одобренные Джо Байденом, будут продолжаться в последующие недели и месяцы из-за отставания в исполнении.

По информации Reuters, в последний год работы администрации Джо Байдена решения по ключевым поставкам вооружений в Украину тормозились из-за опасений эскалации со стороны России и административной путаницы.

Новая администрация США пока не послала четкого сигнала о том, будет ли продолжать оказывать военную помощь Украине в ее борьбе против полномасштабного вторжения России.

Но Трамп ранее не исключал возможности закупки американского оружия для Украины на деньги, полученные от замороженных российских активов.