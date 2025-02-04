Фон дер Ляйен о тарифах: ЕС готов дать решительный ответ США

Европейский Союз готов к прагматичному сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки, но в случае несправедливых нападений готов дать решительный ответ.

Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции после заседания неформального саммита лидеров ЕС 3 февраля, передает корреспондент "Европейской правды".

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз признает потенциальные вызовы в отношениях с США, и готов на них отвечать.

"Европейский Союз готов к жесткому, но конструктивному диалогу с Соединенными Штатами. Но мы также признаем потенциальные вызовы в отношениях с США. И мы готовы к этому. В случае несправедливых или произвольных нападений Европейский Союз даст решительный ответ", – подчеркнула она.

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Президент Еврокомиссии напомнила, что высокие тарифы, введенные США против Канады и Мексики, "создают ненужные экономические потрясения и стимулируют инфляцию".

"Мы не видим в этом ничего хорошего. Поэтому мы отдаем приоритет продуктивным дискуссиям и приобщаемся к ним на ранней стадии", – заключила фон дер Ляйен.

"Конечно, мы полностью осознаем тот факт, что у нас есть собственные вызовы, которые мы должны преодолеть. Мы должны выполнить наше домашнее задание – сосредоточимся на конкурентоспособности Европейского Союза", – добавила она.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, а эти государства отреагировали своими тарифами в ответ на пошлины Трампа.

Также Трамп пригрозил обложить дополнительными пошлинами товары из ЕС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.

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