Канада и Мексика отреагировали своими тарифами в ответ на пошлины Трампа

Канада и Мексика анонсировали собственные 25-процентные тарифы на американские товары после того как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на их товары.

Об этом, как пишет "Европейская правда" сообщает ABC News.

Представители Белого дома объявили, что президент Дональд Трамп ввел 25% пошлины на товары из Мексики и Канады и 10% пошлины на товары из Китая.

По словам представителя Белого дома, пошлины будут введены 4 февраля тремя отдельными исполнительными приказами, подписанными для каждой страны.

Реклама:

Тарифы такого масштаба, вероятно, увеличат цены, которые платят американские покупатели, поскольку импортеры, как правило, перекладывают долю расходов на эти более высокие налоги на потребителей.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Клаудия Шейнбаум отреагировали в субботу вечером на введенные тарифы.

Трюдо заявил, что Канада введет 25% тарифы на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов.

"Это включает немедленные тарифы на товары стоимостью 30 миллиардов долларов, которые вступят в силу во вторник, а затем в течение 21 дня будут введены дополнительные тарифы на американские товары стоимостью 125 миллиардов долларов", – сказал премьер-министр.

Трюдо призвал канадцев читать этикетки в продуктовых магазинах и отдавать предпочтение "канадскому виски, а не бурбону из Кентукки", отказаться от апельсинового сока из Флориды и "изменить планы на летние каникулы", чтобы посетить места внутри Канады.

Шейнбаум сказала, что она поручила чиновникам своего правительства реализовать план Б, "который включает в себя тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики".

Тарифы, введенные Белым домом, могут привести к повышению цен на целый ряд товаров – от авокадо и текилы до автозапчастей.

Однако влияние на цены остается неясным, поскольку компании в цепочке поставок могут решить взять на себя часть или все тарифное бремя, добавили некоторые эксперты.

Трамп ранее утверждал, что его администрация введет 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, начиная с 1 февраля, то есть уже завтра.

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава готова к ответным мерам на тарифы, но предупредил, что страну ждут "тяжелые времена".