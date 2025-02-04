Немецкие консерваторы обещают отменить легализацию марихуаны

Христианско-демократический союз (ХДС), который лидирует в опросах перед выборами в Германии, обещает отменить частичную легализацию каннабиса в случае прихода к власти.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Накануне ХДС принял 15 шагов, которые он обещает немедленно воплотить в жизнь, когда придет к власти. Среди них – отмена частичной легализации каннабиса в Германии.

"Мы отменим закон о каннабисе светофорной коалиции. Наши дети и молодежь должны быть защищены от потребления наркотиков и зависимостей", – сказано в принятом обещании.

Реклама:

Напомним, Германия легализовала употребление каннабиса для взрослых с апреля 2024 года с ограничениями. У себя можно хранить до 50 г каннабиса и выращивать в доме одновременно до трех растений.

С июля разрешили совместно выращивать каннабис в некоммерческих целях группам до 500 человек при получении предварительного разрешения. Однако коммерческое выращивание каннабиса, за исключением медицинского, остается под запретом.

При этом власти немецкой федеральной земли Бавария решили ввести ограничения на курение каннабиса.

В августе вступил в силу закон, устанавливающий наказание за управление транспортным средством после курения каннабиса.

А в Берлине отметили существенное снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с каннабисом, после того, как его употребление легализовали с определенными ограничениями.