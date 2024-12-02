У Берліні кажуть про значно меншу кількість злочинів з канабісом після його легалізації
У Берліні відзначили суттєве зниження кількості зареєстрованих злочинів, пов’язаних з канабісом, після того, як його вживання легалізували з певними обмеженнями.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
Цифри надали у земельних органах влади на запит депутата від "Зелених" Васілі Франко. Згідно з даними, за період після легалізації – від початку квітня і до кінця жовтня – у поліції зареєстрували 1685 випадків порушень законодавства, пов’язаних з канабісом, як нелегальна торгівля чи володіння. Також зафіксували близько 80 адміністративних правопорушень, зокрема щодо вживання канабісу у зонах, де це заборонено.
За аналогічний період 2023 року у Берліні зафіксували 5315 кримінальних правопорушень, пов'язаних з канабісом.
Депутат зазначив, що цифри є найкращим доказом того, що залякування і побоювання довкола рішення про легалізацію виявились перебільшеними, натомість тепер поліція і судова система не витрачають час на людей, які мають мінімальну кількість канабісу для себе.
Водночас від представників поліції лунала і критика, що після легалізації організовані кримінальні групи почали бачити у Німеччині "набагато більший ринок".
Нагадаємо, Німеччина легалізувала вживання канабісу для дорослих з квітня 2024 року з обмеженнями. У себе можна зберігати до 50 г канабісу та вирощувати у помешканні одночасно до трьох рослин. З липня дозволили спільно вирощувати канабіс з некомерційною метою групам до 500 осіб за отримання попереднього дозволу. Проте комерційне вирощування канабісу, за винятком медичного, залишається під забороною.
У двох німецьких містах запускають експеримент з контрольованим продажем канабісу у спеціальних магазинах.
При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу, а в Берліні нарікають на "руйнівні наслідки" легалізації.
У серпні набув чинності закон, який встановлює покарання за керування транспортним засобом після куріння канабісу.