У Берліні кажуть про значно меншу кількість злочинів з канабісом після його легалізації

У Берліні відзначили суттєве зниження кількості зареєстрованих злочинів, пов’язаних з канабісом, після того, як його вживання легалізували з певними обмеженнями.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Цифри надали у земельних органах влади на запит депутата від "Зелених" Васілі Франко. Згідно з даними, за період після легалізації – від початку квітня і до кінця жовтня – у поліції зареєстрували 1685 випадків порушень законодавства, пов’язаних з канабісом, як нелегальна торгівля чи володіння. Також зафіксували близько 80 адміністративних правопорушень, зокрема щодо вживання канабісу у зонах, де це заборонено.

За аналогічний період 2023 року у Берліні зафіксували 5315 кримінальних правопорушень, пов'язаних з канабісом.

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Депутат зазначив, що цифри є найкращим доказом того, що залякування і побоювання довкола рішення про легалізацію виявились перебільшеними, натомість тепер поліція і судова система не витрачають час на людей, які мають мінімальну кількість канабісу для себе.

Водночас від представників поліції лунала і критика, що після легалізації організовані кримінальні групи почали бачити у Німеччині "набагато більший ринок".

Нагадаємо, Німеччина легалізувала вживання канабісу для дорослих з квітня 2024 року з обмеженнями. У себе можна зберігати до 50 г канабісу та вирощувати у помешканні одночасно до трьох рослин. З липня дозволили спільно вирощувати канабіс з некомерційною метою групам до 500 осіб за отримання попереднього дозволу. Проте комерційне вирощування канабісу, за винятком медичного, залишається під забороною.

У двох німецьких містах запускають експеримент з контрольованим продажем канабісу у спеціальних магазинах.

При цьому влада німецької федеральної землі Баварія вирішила запровадити обмеження на куріння канабісу, а в Берліні нарікають на "руйнівні наслідки" легалізації.

У серпні набув чинності закон, який встановлює покарання за керування транспортним засобом після куріння канабісу.