В Финляндии арестовали танкер Eagle S по гражданскому делу о возмещении убытков

Окружной суд Хельсинки постановил арестовать судно Eagle S, которое подозревают в причастности к повреждению кабелей связи на дне Балтийского моря, по гражданскому делу о возмещении убытков.

Об этом сообщил финский вещатель Yle, пишет "Европейская правда".

Окружной суд Хельсинки, который действует как морской суд, издал приказ об аресте танкера Eagle S по требованию компаний, которым принадлежат поврежденные кабели.

Как отметил вещатель, судебное решение принято по ходатайству компаний, которым принадлежат оборванные кабели: финских Fingrid и Elisa, а также эстонской Elering.

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Заявление Fingrid касается ареста по гражданскому делу о возмещении ущерба и не связано с уголовным расследованием.

Известно, что Fingrid и Elering совместно владеют электрическим кабелем Estlink 2, а Elisa является единственным владельцем двух телекоммуникационных кабелей, проложенных из Финляндии в Эстонию.

Компании возлагают ответственность за причиненный ущерб на судоходную компанию Caravella из ОАЭ, которой принадлежит танкер Eagle S.

Расследование дела о повреждении кабелей продолжается, общая сумма ущерба еще не определена окончательно.

Yle отмечает, что ходатайство об аресте танкера Eagle S подала и компания Cinia. Ей принадлежит кабель C-Lion1, соединяющий Германию и Финляндию по дну Балтийского моря. Он был поврежден в середине ноября 2024 года.

Напомним, 26 декабря Финляндия задержала судно Eagle S в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море. По данным СМИ, на судне ранее обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

В рамках расследования финские власти обнаружили на дне Балтийского моря следы, вероятно, оставленные якорем нефтяного танкера Eagle S, который позже со дна достал специальный корабль шведских Военно-морских сил HMS Belos.

Отметим, танкер уже находится под арестом после того, как Центральная уголовная полиция Финляндии арестовала судно в рамках уголовного расследования о повреждении кабелей. Количество членов экипажа, оказавшихся под подозрением, достигло восьми.

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