В МИД говорят о подготовке встречи Трампа и Зеленского вскоре после инаугурации

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что Киев ожидает встречи президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа вскоре после его инаугурации 20 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в общении со СМИ на брифинге сказал спикер МИД Георгий Тихий.

Спикера попросили прокомментировать заявление Трампа о том, что он уже работает над организацией встречи с главой Кремля.

"Дональд Трамп и раньше говорил о планах такой встречи, поэтому ничего нового в этом мы не видим", – ответил Тихий.

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Он продолжил, что Украина сосредоточена на налаживании сотрудничества с новой администрацией в США, и ожидает встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.

"Наша позиция очень проста: мы все в Украине хотим завершить войну справедливо для Украины. И мы видим, что президент Трамп тоже решительно настроен на прекращение войны. Поэтому главное, что мы сейчас ждем встречи наших президентов – президента Трампа и президента Зеленского. Потому что для нас главное – это совместно работать с Америкой ради мира", – сказал спикер.

"Мы готовимся к украинско-американским контактам на самом высоком и высоком уровне сразу после инаугурации", – добавил он.

Напомним, избранный Трампом спецпредставитель по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что ставит своей целью ориентировочно в течение 100 дней с инаугурации нового президента попытаться найти решение для остановки полномасштабной войны.

В то же время неофициально сообщают, что представители Трампа в разговорах с европейскими партнерами признают, что не смогут быстро завершить войну в Украине, и обещают продолжить поддержку Киева.