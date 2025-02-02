Зеленский настаивает на встрече с Трампом перед тем как говорить с россиянами

Президент Владимир Зеленский считает, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью агентству Associated Press, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, во время первого телефонного разговора с Трампом во время президентской кампании они договорились, что в случае победы Трампа они встретятся, чтобы обсудить шаги, необходимые для прекращения войны. Но запланированный визит посланника Трампа по вопросам российско-украинской войны Кита Келлога был отложен "по юридическим причинам", сказал Зеленский.

"Прежде всего наша встреча с ним (Трампом), и это важно. И этого хочет, кстати, и вся Европа, все хотят, чтобы у нас было общее видение быстрого окончания войны", – сказал Зеленский, добавив, что на этой встрече должен звучать и голос Европы, которая помогает Украине.

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"После нашего разговора с Трампом мы должны перейти к какому-то формату разговора с россиянами. И я хотел бы, чтобы за столом переговоров были прежде всего США, Украина, россияне, потому что они воюют против нас... И, если честно, голос Европейского Союза должен также быть. Я считаю, что это было бы справедливо, действенно. Как получится я не знаю", – отметил президент.

Зеленский также заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

Замечания Зеленского прозвучали после пятничных комментариев Трампа, который заявил, что американские и российские официальные лица "уже говорят" о прекращении войны. Трамп сказал, что его администрация провела "очень серьезные" дискуссии с Россией, но не уточнил, о чем именно.

Трамп заявил, что он и Путин могут сделать что-то "значительное " для прекращения войны России в Украине.