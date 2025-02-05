Трамп считает, что США должны завладеть сектором Газы

Президент США Дональд Трамп во вторник допустил взятие под контроль сектора Газа с помощью американских войск.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал во время пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Натаньяху во вторник, его цитирует телеканал CNN.

Трамп заявил, что, контролируя сектор Газы, Соединенные Штаты восстановят землю, разрушенную после 15 месяцев войны.

"США возьмут под свой контроль сектор Газы, и мы также сделаем с ним свою работу", – сказал Трамп, описав свое видение этого региона как новой „Ривьеры".

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"Мы будем владеть им, и будем нести ответственность за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на этой территории, расчистим эту местность и избавимся от разрушенных зданий", – сказал президент США.

Отвечая на вопрос, готов ли он отправить американские войска для заполнения вакуума безопасности в Газе, Трамп не исключил такой возможности.

"Что касается Газы, мы сделаем то, что необходимо. Если это будет необходимо, мы это сделаем. Мы возьмем на себя этот кусок и будем его развивать", – сказал он.

Комментарии Трампа открывают множество вопросов о том, как будет происходить "взятие под контроль" этой земли, какими будут юридические процедуры и кто будет платить за это.

"Я вижу долгосрочную позицию владельца, и я вижу, что это принесет большую стабильность этой части Ближнего Востока, а возможно, и всему Ближнему Востоку", – сказал Трамп журналистам.

"Это не было легким решением. Всем, с кем я говорил, нравится идея того, что Соединенные Штаты будут владеть этим куском земли, будут развивать его и создадут тысячи рабочих мест, и это будет что-то замечательное", – добавил президент США.

При этом, по планам Трампа, палестинцев практически не останется на этих территориях. Ранее во вторник Трамп высказал мнение, чтобы жители Газы переехали в новое место жительства, предоставленное одной или несколькими странами Ближнего Востока.

"Почему они (палестинцы) должны хотеть вернуться? Это место превратилось в ад", – сказал Трамп, игнорируя репортера, который воскликнул: „Потому что это их дом".

Вместо Газы он предложил предоставить палестинцам "хороший, свежий, красивый кусок земли" для жизни.

Ранее Трамп высказывал мнение, что он хочет, чтобы Иордания и Египет приняли палестинцев из Газы на свою территорию "временно или в долгосрочной перспективе".

Накануне Трамп издал указ о запрете на будущее финансирование агентства ООН по оказанию помощи сектору Газы.