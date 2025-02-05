Зеленский о помощи из США: о новых пакетах пока не говорим

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока Украина не обсуждала с США новые пакеты военной помощи, но уменьшение военной поддержки пока нет.

Об этом он сказал журналистам после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми в Киеве 5 февраля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Глава государства заявил, что "у нас нет на сегодня уменьшения американской поддержки".

"Она не остановлена, она продолжается, за это я благодарен США. Конечно, мы не говорим о новых пакетах, пока об этом рано говорить", – добавил он.

Реклама:

Зеленский в то же время подчеркнул, что сокращение поставок военной помощи США точно ударит по обороноспособности страны: "Мы будем слабее, и удержим ли (землю. – Ред.) – я не уверен.

По информации Reuters, поставки американского оружия в Украину недавно были ненадолго приостановлены, а затем возобновились на фоне обсуждения администрацией Дональда Трампа политики в отношении Киева.

Агентство писали, что в администрации Трампа существуют группировки, которые расходятся во мнениях относительно того, до какой степени США должны продолжать помогать Украине оружием из американских запасов.

Трамп ранее не исключал возможности закупки американского оружия для Украины на деньги, полученные от замороженных российских активов.

А недавно он заявил о намерении заключить с Украиной "сделку" о поставках оружия в обмен на инвестиции в полезные ископаемые.