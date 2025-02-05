Зеленський про допомогу зі США: про нові пакети поки не говоримо
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна не обговорювала зі США нові пакети військової допомоги, але зменшення військової підтримки наразі немає.
Про це він сказав журналістам після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі у Києві 5 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода".
Глава держави заявив, що "в нас немає на сьогодні зменшення американської підтримки".
"Вона не зупинена, вона продовжується, за це я вдячний США. Авжеж, ми не говоримо про нові пакети, поки що про це рано говорити", – додав він.
Зеленський водночас підкреслив, що скорочення поставок військової допомоги США точно вдарить по обороноздатності країни: "Ми будемо слабшими, і чи втримаємо (землю. – Ред.) – я не впевнений.
За інформацією Reuters, поставки американської зброї в Україну нещодавно були ненадовго призупинені, а потім відновилися на тлі обговорення адміністрацією Дональда Трампа політики щодо Києва.
Агентство писали, що в адміністрації Трампа існують угруповання, які розходяться в думках щодо того, до якої міри США повинні продовжувати допомагати Україні зброєю з американських запасів.
Трамп раніше не виключав можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів.
А нещодавно він заявив про намір укласти з Україною "угоду" про постачання зброї в обмін на інвестиції в корисні копалини.