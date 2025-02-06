Британия официально созвала "Рамштайн" вместо США

Соединенные Штаты впервые не будут председательствовать на заседании формата "Рамштайн" – Великобритания официально подтвердила, что она созывает встречу, которая состоится 12 февраля.

Об этом говорится в официальном сообщении представительства Великобритании при НАТО, текст которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Согласно сообщению, министр обороны Великобритании Джон Хили созывает 26-ю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины. Она состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в среду, 12 февраля, во второй половине дня.

Группа соберется накануне заседания министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины и ее поддержку в борьбе против полномасштабного вторжения России.

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Накануне СМИ сообщали, что очередное заседание формата "Рамштайн" состоится 12 февраля, но на нем вместо США будет председательствовать Великобритания.

Формат "Рамштайн" во главе с США был основан весной 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину для координации военной помощи Киеву. Он объединил более 50 стран.

Накануне возвращения Дональда Трампа в Белый дом появились опасения, что новая администрация не будет поддерживать работу формата "Рамштайн" так, как это делала администрация Джо Байдена. Опасались даже, что формат в его предыдущем виде прекратит свое существование.

Последняя на сегодня встреча формата "Рамштайн" состоялась 9 января. Министр обороны Украины Рустем Умеров тогда говорил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" уже согласовано и должно состояться в феврале.