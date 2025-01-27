Бывшие министры обороны Великобритании раскритиковали решение Королевского военно-морского флота переименовать атомную подводную лодку HMS Agincourt как якобы принятое, чтобы не обидеть Францию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times.

Британское правительство еще в 2018 году решило назвать ударную подводную лодку в честь битвы при Азенкуре – победы английского короля Генриха V над французами в 1415 году, во время Столетней войны.

Но Королевский военно-морской флот Британии накануне объявил, что подводный корабль, который все еще строится, теперь будет называться HMS Achilles – в честь известного крейсера времен Второй мировой.

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Представитель британских ВМС заявил, что название было предложено комитетом по наименованию кораблей флота и одобрено королем Чарльзом III, согласно давно установленной процедуре.

Но бывшие министры обороны Британии от Консервативной партии Грант Шаппс и Бен Уоллес раскритиковали этот шаг, предположив, что нынешнее лейбористское правительство меняет название из-за страха разозлить Францию.

"Переименование HMS Agincourt является ничем иным, как святотатством. Эта подводная лодка носит имя, которое чтит определяющий момент британской истории", – заявил Шаппс.

А Уоллес обвинил правительство Британии в том, что оно "сосредоточилось на поверхностных глупостях вместо того, чтобы отстраивать нашу оборону".

"Французы – одни из наших сильнейших союзников. Их не отпугивают такие названия. Я имею в виду, что это показывает очень жалкое понимание внешней политики и отношений", – считает он.

Представитель британского премьер-министра Кира Стармера сказал журналистам, что имя Achilles "особенно уместно" в этом году в связи с юбилеями побед во Второй мировой войне в Европе и Японии.

Отметим, недавно близкий соратник Дональда Трампа и миллиардер Илон Маск предложил переименовать Ла-Манш, который в Британии называют Английским каналом, на канал Джорджа Вашингтона.