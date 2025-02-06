СМИ: Трамп планирует ввести санкции против МУС

Американский президент Дональд Трамп планирует подписать указ о введении санкций против Международного уголовного суда.

Об этом агентству Reuters сообщил представитель Белого дома, пишет "Европейская правда".

По словам представителя Белого дома, Трамп в четверг, 6 декабря, подпишет указ о введении санкций против МУС за действия, направленные против США и их союзников, в частности Израиля.

Он отметил, что указ предусматривает введение финансовых и визовых санкций против лиц и членов их семей, которые помогают в расследовании МУС в отношении граждан США или союзников США.

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Угроза санкций нависла над МУС после того, как в ноябре 2024 года он выдал ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за вероятные военные преступления и преступления против человечности в Газе.

В ответ на ордера Палата представителей США – которые не являются участниками Римского статута – проголосовала за введение санкций против МУС.

В самом Суде опасались, что администрация Дональда Трампа введет ограничения против него, не дожидаясь голосования в Конгрессе.

23 января Бюро ассамблеи государств – участников Римского статута Международного уголовного суда выразило обеспокоенность намерениями США ввести против Суда санкции из-за ордера на арест Нетаньяху.

Читайте статью "ЕвроПравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.