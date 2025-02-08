Суд в США частично приостановил ликвидацию USAID, позволив сотрудникам вернуться

В пятницу, 7 февраля, американский судья временно разрешил примерно 2700 сотрудникам Агентства США по международному развитию (USAID), отправленным администрацией президента Дональда Трампа в отпуск, вернуться к работе, приостановив реализацию некоторых аспектов плана по ликвидации агентства.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечает агентство, окружной судья Вашингтона Карл Николс, которого Трамп назначил во время своего первого срока, частично удовлетворил просьбу крупнейшего профсоюза государственных служащих США и ассоциации работников дипломатической службы, которые подали в суд, чтобы остановить усилия администрации по закрытию агентства.

Приказ Николса, который будет действовать до 14 февраля, блокирует реализацию планов администрации Трампа по отправке около 2200 работников USAID в оплачиваемый отпуск, начиная с субботы, 8 февраля, и восстанавливает на работе около 500 работников, которые уже были отправлены в отпуск.

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Он также запрещает администрации перемещать гуманитарных работников USAID, которые находятся за пределами Соединенных Штатов.

Отмечается, что Николс рассмотрит просьбу о более длительной паузе на слушаниях, запланированных на среду, 12 января.

В приказе он указал, что профсоюзы "убедительно продемонстрируют непоправимый вред", если суд не вмешается.

В то же время Николс отклонил другие требования профсоюзов об открытии зданий USAID и возобновлении финансирования грантов и контрактов агентства.

Администрация президента США в первые дни работы приостановила финансирование международной помощи через агентство USAID – которое Трамп, по его словам, хочет ликвидировать.

После того, как работа USAID была фактически остановлена, сотрудники учреждения по всему миру отправлены в административный отпуск.

По данным СМИ, администрация президента Трампа планирует сократить количество работников USAID с более чем 10 тысяч до примерно 290.

7 февраля Трамп заявил, что в Агентстве США по международному развитию "коррупция достигла неслыханного уровня", а потому его необходимо ликвидировать.