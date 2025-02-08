Европейские ультраправые с Орбаном и Ле Пен собрали масштабную встречу в Мадриде

Лидеры ультраправых партий, входящих в третье по величине объединение Европарламента "Патриоты за Европу" собрались на масштабную встречу в Мадриде под лозунгом "Сделаем Европу снова великой".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вице-премьер Италии Маттео Сальвини, а также неформальный лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс.

Присутствующие на встрече приветствовали возвращение Дональда Трампа к власти.

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"Торнадо Трампа изменило мир всего за несколько недель... Вчера мы были еретиками, сегодня мы – мейнстрим", – сказал Орбан во время выступления перед примерно двумя тысячами сторонников ультраправых.

Все, кто брал слово во время мероприятия, выступали против иммиграции, а большинство призывали к новой "Реконкисте" – отсылка к средневековому завоеванию христианскими королевствами контролируемых мусульманами частей Пиренейского полуострова.

Дал старт встрече бывший министр финансов Эстонии Мартин Хельме после видеообращения лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо.

Речь Хельме, в которой тот осуждал "леваков" прервала активистка группы Femen, которая скандировала на испанском языке "Ни шагу назад против фашизма", после чего ее выгнали.

Правящая в Испании Социалистическая партия в своем заявлении подчеркнула, что отвергает то, что она назвала "шабашем ультрас".

Недавно Орбан заявил, что вместе с началом второго президентства Дональда Трампа он начинает новую фазу наступления, "целью которого является оккупация Брюсселя".

Орбан повторял свой призыв помочь ему "оккупировать Брюссель" и накануне выборов в Европарламент, которые прошли в июне прошлого года.