Європейські ультраправі з Орбаном і Ле Пен зібрали масштабну зустріч у Мадриді

Лідери ультраправих партій, що входять до третього за величиною об'єднання Європарламенту "Патріоти за Європу" зібрались на масштабну зустріч у Мадриді під гаслом "Зробимо Європу знову великою".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У заході взяли участь прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні, а також неформальна лідерка французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен і лідер нідерландської Партії свободи Герт Вілдерс.

Присутні на зустрічі привітали повернення Дональда Трампа до влади.

Реклама:

"Торнадо Трампа змінило світ лише за кілька тижнів... Учора ми були єретиками, сьогодні ми – мейнстрім", – сказав Орбан під час виступу перед приблизно двома тисячами прихильників ультраправих.

Усі, хто брав слово під час заходу, виступали проти імміграції, а більшість закликали до нової "Реконкісти" – відсилка до середньовічного завоювання християнськими королівствами контрольованих мусульманами частин Піренейського півострова.

Дав старт зустрічі колишній міністр фінансів Естонії Мартін Хельме після відеозвернення лідерки венесуельської опозиції Марії Коріни Мачадо.

Промову Хельме, в якій той засуджував "ліваків" перервала активістка групи Femen, яка скандувала іспанською мовою "Ні кроку назад проти фашизму", після чого її вигнали.

Керівна в Іспанії Соціалістична партія у своїй заяві наголосила, що відкидає те, що вона назвала "шабашем ультрас".

Нещодавно Орбан заявив, що разом із початком другого президентства Дональда Трампа він розпочинає нову фазу наступу, "метою якого є окупація Брюсселя".

Орбан повторював свій заклик допомогти йому "окупувати Брюссель" і напередодні виборів до Європарламенту, які пройшли торік у червні.