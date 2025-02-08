У Трампа одобрили продажу оружия Израилю, несмотря на беспокойство в Конгрессе

Администрация президента США Дональда Трампа объявила в пятницу, что она одобрила продажу военных средств Израилю на сумму около 7,4 миллиарда долларов, несмотря на просьбу законодателей-демократов приостановить продажу до получения дополнительной информации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Министерство обороны США объявило, что Государственный департамент одобрил пакет для Израиля стоимостью примерно 6,75 миллиарда долларов, который включал боеприпасы, комплекты наведения и запалы.

В нем также подробно описана сделка, оцененная в 660 миллионов долларов США, по продаже ракет Hellfire Израилю.

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В то же время конгрессмен Грегори Микс, демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, осудил то, что он назвал решением нарушить давний прецедент пересмотра Конгрессом крупных продаж оружия.

Он сказал, что обсуждал свои опасения по поводу продажи с администрацией, которая не предоставила значительных документов или обоснований.

"Я продолжаю поддерживать критические военные потребности Израиля, поскольку он сталкивается с рядом региональных угроз, и участвовал в тесных консультациях с администрацией по ряду вопросов и проблем", – сказал Микс в заявлении.

По его словам, это решение свидетельствует об отсутствии уважения к Конгрессу как к равноправной ветви власти.

"В Соединенных Штатах у нас нет королей – мы – демократия, основанная на Конституции, которая руководствуется законами", – добавил конгрессмен.

Напомним, в конце января Трамп отменил запрет администрации Байдена на поставку 900-килограммовых бомб в Израиль.

Дональд Трамп контактировал с израильским премьером Нетаньяху в течение последнего года даже до вступления в должность. Он и его посол на Ближнем Востоке участвовали в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников во время периода смены власти в США.

Хотя о соглашении было объявлено за несколько дней до инаугурации Трампа, он поспешил приписать себе заслуги, в том числе в субботнем заявлении о последнем обмене пленными с участием четырех израильских солдат и около 200 палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах.