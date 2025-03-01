Объясняем, как команда Трампа готовит почву для его третьего срока на посту президента

Неоднократные намеки президента США Дональда Трампа о желании переизбраться на третий срок дают основания предполагать, что мы находимся в начале новой кампании за изменение основного закона США.

Причем с вполне конкретной целью – позволить Дональду Трампу остаться на президентском посту после 2029 года.

И хотя сейчас такой сценарий кажется маловероятным, он – следует подчеркнуть – не является невозможным.

О том, что планирует Дональд Трамп и какие сценарии могут позволить ему переизбраться в третий раз, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Неизбывный Трамп: решится ли президент США идти на третий срок. Далее – краткое ее изложение.

Ограничение президентских сроков в США – практика, сложившаяся еще со времен Джорджа Вашингтона. Но на уровне Конституции она была закреплена только в 1951 году.

В истории США не один президент мечтал о переизбрании на третий срок.

Уникальность ситуации Дональда Трампа заключается в том, что он пользуется беспрецедентным уровнем лояльности среди своих сторонников. Причем уровень этот порой откровенно граничит с культом личности.

Трамп уже не раз и намекал, и прямо говорил, что был бы не против избраться президентом США в третий раз.

Так или иначе, но существуют вполне реальные сценарии, при которых Дональд Трамп вполне законно может продлить пребывание на посту президента – что бы сейчас ни говорил об этом закон.

Первый и наиболее очевидный вариант заключается в изменении самой Конституции США, а конкретнее – Двадцать второй поправки.

В самом Конгрессе почву для этого уже заложил республиканец Энди Оглс, который предложил изменить формулировку поправки так, чтобы она запрещала переизбрание на более чем два последовательных срока и не более чем на три срока в целом.

Хотя в нынешних условиях, когда республиканцы и близко не контролируют двух третей в Палате представителей и Сенате, не говоря уже о ситуации в штатах, перспектива внесения поправки в Конституцию по меньшей мере сомнительна.

Но если Конституцию США нельзя изменить, ее можно перетолковать.

Исходные условия для этого, в принципе, есть. В Верховном суде США, задачей которого и является толкование федерального законодательства, большинство судей – консервативных взглядов.

Так почему же нельзя предположить, что Верховный суд – если к нему обратиться с соответствующей просьбой – не станет на сторону Трампа в интерпретации ограничений президентских сроков?

К примеру, консервативные обозреватели считают, что Двадцать вторая поправка не указывает четко, применяется ли ограничение к последовательным срокам или нет. А значит, тот факт, что Трамп был переизбран не на два последовательных срока, может и не помешать его баллотированию в третий раз.

Или примем во внимание тот факт, что поправка прямо говорит о запрете избрания президентом США на третий срок.

А теперь представим теоретический сценарий: Трамп участвует в выборах-2028 как кандидат в вице-президенты и побеждает – и избранный президент в первый же день своей работы уходит в отставку.

Кто в таком случае становится президентом США? Правильно, Трамп.

Избрали ли его на должность президента США? Технически – нет; его избрали вице-президентом США. А значит, нет и нарушения Конституции.

В конце концов, существует и наиболее радикальный вариант – Дональд Трамп решит проигнорировать Конституцию, Конгресс и суды и пойти на третий срок без поиска каких-либо правовых лазеек.

Пока нет оснований говорить, что Дональд Трамп действительно пойдет по пути нарушения Конституции США или попытки ее изменения в попытке переизбраться в 2028 году.

Но сейчас маргинальные идеи о третьем сроке вполне могут быть подкреплены конкретными политическими успехами Трампа.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Неизбывный Трамп: решится ли президент США идти на третий срок