Пояснюємо, як команда Трампа готує ґрунт для його третього терміну на посаді президента

Неодноразові натяки президента США Дональда Трампа про бажання переобратися на третій строк дають підстави припускати, що ми перебуваємо на початку нової кампанії за зміну основного закону США.

Причому з цілком конкретною метою – дозволити Дональду Трампу залишитися на президентській посаді після 2029 року.

І хоча наразі такий сценарій видається малоймовірним, він – слід наголосити – не є неможливим.

Про те, що планує Дональд Трамп і які сценарії можуть дозволити йому переобратися в третє, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Непозбувний Трамп: чи зважиться президент США йти на третій термін. Далі – стислий її виклад.

Обмеження президентських термінів у США – практика, що склалася ще з часів Джорджа Вашингтона. Але на рівні Конституції вона була закріплена лише у 1951 році.

В історії США не один президент мріяв про переобрання на третій строк.

Унікальність ситуації Дональда Трампа полягає в тому, що він користується безпрецедентним рівнем лояльності серед своїх прихильників. Причому рівень цей часом відверто межує з культом особи.

Трамп уже не раз і натякав, і прямо говорив, що був би не проти обратися президентом США утретє.

Хай там як, але існують цілком реальні сценарії, за яких Дональд Трамп цілком законно може продовжити перебування на посаді президента – що б зараз не казав про це закон.

Перший і найбільш очевидний варіант полягає у зміні самої Конституції США, а конкретніше – Двадцять другої поправки.

У самому Конгресі підґрунтя для цього вже заклав республіканець Енді Оглс, який запропонував змінити формулювання поправки так, аби вона забороняла переобрання на більш як два послідовні терміни і не більш як на три терміни загалом.

Хоча в нинішніх умовах, коли республіканці й близько не контролюють двох третин у Палаті представників і Сенаті, не кажучи вже про ситуацію у штатах, перспектива внесення поправки до Конституції щонайменше сумнівна.

Але якщо Конституцію США не можна змінити, її можна перетлумачити.

Вихідні умови для цього, в принципі, є. У Верховному суді США, завданням якого і є тлумачення федерального законодавства, більшість суддів – консервативних поглядів.

То чому ж не можна припустити, що Верховний суд – якщо до нього звернутися з відповідним проханням – не стане на бік Трампа в інтерпретації обмежень президентських термінів?

Приміром, консервативні оглядачі вважають, що Двадцять друга поправка не вказує чітко, чи застосовується обмеження до послідовних термінів, чи ні. А отже, той факт, що Трамп був переобраний не на два послідовні терміни, може і не стати на заваді його балотуванню втретє.

Або візьмімо до уваги той факт, що поправка прямо говорить про заборону обрання президентом США на третій термін.

А тепер уявімо теоретичний сценарій: Трамп бере участь у виборах-2028 як кандидат у віцепрезиденти і перемагає – і обраний президент у перший же день своєї роботи йде у відставку.

Хто в такому випадку стає президентом США? Правильно, Трамп.

Чи обрали його на посаду президента США? Технічно – ні; його обрали віцепрезидентом США. А отже, нема і порушення Конституції.

Зрештою, існує й найбільш радикальний варіант – Дональд Трамп вирішить проігнорувати Конституцію, Конгрес і суди й піти на третій термін без пошуку будь-яких правових лазівок.

Наразі немає підстав говорити, що Дональд Трамп справді піде шляхом порушення Конституції США або спроби її зміни в намаганні переобратися у 2028 році.

Але нині маргінальні ідеї про третій строк цілком можуть бути підкріплені конкретними політичними успіхами Трампа.

Докладніше – в матеріалі Олега Павлюка Непозбувний Трамп: чи зважиться президент США йти на третій термін.