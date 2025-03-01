В Лондоне началась встреча Зеленского и Стармера

В Лондоне началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как свидетельствуют трансляции, в частности BBC, 19:25 кортеж украинской делегации прибыл на Даунинг-Стрит. Кир Стармер встретил Зеленского у крыльца.

Лидеры коротко остановились для фото и зашли в здание, не отреагировав на попытки журналистов задать вопросы.

Перед началом переговоров Кир Стармер заверил, что Великобритания будет продолжать поддержку Украины "столько, сколько будет необходимо", и что Великобритания решительно настроена на то, чтобы достичь устойчивого мира для Украины, сообщает BBC.

Зеленский поблагодарил Стармера за поддержку и поблагодарил короля Чарльза III за согласие принять его.

"Мы очень рады, что имеем таких партнеров и друзей", – сказал Зеленский.

В воскресенье 2 марта Владимир Зеленский примет участие в саммите европейских лидеров по поддержке Украины.

Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч, в частности с королем Чарльзом III.

Самолет президента Украины приземлился в Великобритании в субботу, на следующий день после встречи Зеленского с Трампом в Овальном кабинете, которая превратилась в ссору.

Британский премьер после того провел телефонный разговор с украинским президентом и подтвердил, что ждет его на саммите в Лондоне. Также он поговорил с Дональдом Трампом по телефону.

После этого в правительстве Британии заявили, что Стармер "сохраняет непоколебимую поддержку Украины и делает все возможное, чтобы найти путь к длительному миру, основанному на суверенитете и безопасности Украины".

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