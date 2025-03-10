Финляндия выделяет 16 млн евро на гуманитарную помощь для Украины

Финляндия выделяет еще 16 миллионов евро на гуманитарную помощь для Украины, которая будет предоставлена через ООН и Красный Крест.

Об этом сообщили в МИД Финляндии, пишет "Европейская правда".

Финляндия выделила на гуманитарную помощь для Украины еще 16 миллионов евро из части бюджета, предусмотренной на поддержку Украины.

Средства будут предоставлены через гуманитарные организации ООН и Международный комитет Красного Креста.

"Финляндия оказывает поддержку на гуманитарные нужды Украины с первых дней захватнической войны России, и продолжит это делать. Гуманитарные потребности Украины – большие, и наша помощь важна", – отметил министр внешней торговли и развития Вилле Тавио.

К третьей годовщине полномасштабной войны Финляндия анонсировала 4,5 млн евро в фонд для поддержки Украины, к финансированию которого привлечены в целом девять стран.

Напомним, Швеция анонсировала выделение около 2 млн евро на развитие возможностей для женщин в Украине.