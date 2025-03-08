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Швеция выделяет 2 млн евро на развитие возможностей для женщин в Украине

Новости — Суббота, 8 марта 2025, 17:37 — Мария Емец

Швеция направляет средства объемом около 2 млн евро на развитие возможностей для женщин в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в X (Twitter) посольстве Швеции в Украине в Международный женский день.

"Сегодня Швеция начинает новую поддержку UN Women Ukraine в размере 22,5 млн шведских крон для содействия расширению прав и возможностей женщин в Украине", – сообщили в посольстве.

"Мы отдаем дань уважения украинским женщинам, которые мужественно защищают свою страну и всю Европу как военнослужащие и гуманитарные сотрудники, предприниматели и политические лидеры", – отмечают в заявлении.

Швеция в 2025 году будет председательствовать в правлении платформы UN Women, которая занимается проектами по гендерному равенству и развитию возможностей для женщин во всем мире.

В третью годовщину полномасштабной войны в Швеции анонсировали планы предоставить Украине системы ПВО на 113 млн долларов.

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Швеция
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