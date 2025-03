Швеция выделяет 2 млн евро на развитие возможностей для женщин в Украине

Швеция направляет средства объемом около 2 млн евро на развитие возможностей для женщин в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в X (Twitter) посольстве Швеции в Украине в Международный женский день.

"Сегодня Швеция начинает новую поддержку UN Women Ukraine в размере 22,5 млн шведских крон для содействия расширению прав и возможностей женщин в Украине", – сообщили в посольстве.

We deeply appreciate your ongoing support and solidarity with Ukrainian women and girl