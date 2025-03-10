В Финляндии бывший музей Ленина снова открылся под новым названием

Бывший музей Ленина в финском городе Тампере переименовали в музей российско-финских отношений под названием Nootti – от финского "дипломатическая нота".

Об этом пишет газета The Guardian, передает "Европейская правда".

Этот музей известен тем, что в ноябре 2024 года он закрылся, поскольку имел проблемы с финансированием, которые возникли из-за названия учреждения. Работал музей Ленина с 1946 года.

Директор музея Калле Каллио заявил, что они не могут работать под именем Ленина, ведь "это приводит только к недоразумениям".

Поэтому директор музея анонсировал открытие нового музея Nootti, который будет представлять историю отношений России и Финляндии, в частности сосредотачивается на распаде Российской империи в 1917 году и получении Финляндией независимости.

Кроме этого, в музее после ребрендинга можно узнать больше о гражданских войнах в обеих странах, жизни советских финнов в период сталинского террора, союзе Финляндии с Гитлером, холодной войне и других исторических событиях до подготовки вступления Финляндии в НАТО.

"Отношения между Финляндией и Россией всегда будут существовать. Мы не знаем, какими будут эти отношения, но они будут, и мы уверены, что все время будет появляться новая история", – добавил он.

Напомним, в октябре 2022 года в Финляндии демонтировали последний в стране памятник Ленину в городе Котка.