У Фінляндії перевідкрився колишній музей Леніна під новою назвою

Колишній музей Леніна у фінському місті Тампере перейменували на музей російсько-фінських відносин під назвою Nootti – від фінського "дипломатична нота".

Про це пише газета The Guardian, передає "Європейська правда".

Цей музей відомий тим, що у листопаді 2024 року він закрився, адже мав проблеми з фінансуванням, які виникли через назву установи. Працював музей Леніна з 1946 року.

Директор музею Калле Калліо заявив, що вони не можуть працювати під іменем Леніна, адже "це призводить лише до непорозумінь".

Відтак директор музею анонсував відкриття нового музею Nootti, який представлятиме історію відносин Росії та Фінляндії, зокрема зосереджується на розпаді Російської імперії у 1917 році та здобутті Фінляндією незалежності.

Окрім цього, у музеї після ребрендингу можна дізнатися більше про громадянські війни в обидвох країнах, життя радянських фінів в період сталінського терору, союз Фінляндії з Гітлером, холодну війну та інші історичні події до підготовки вступу Фінляндії в НАТО.

"Відносини між Фінляндією та Росією завжди будуть існувати. Ми не знаємо, якими будуть ці відносини, але вони будуть, і ми впевнені, що весь час з’являтиметься нова історія", – додав він.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року у Фінляндії демонтували останній в країні пам’ятник Леніну у місті Котка.