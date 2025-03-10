У берегов Англии столкнулись два судна: проводится спасательная операция

В Северном море у берегов Англии британская береговая охрана проводит спасательную операцию из-за столкновения нефтяного танкера и грузового судна.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Как указано, к месту происшествия в Северном море было направлено несколько спасательных шлюпок и спасательный вертолет береговой охраны.

Также туда прибыли самолет береговой охраны и близлежащие суда с противопожарными средствами.

По неподтвержденным сообщениям, после столкновения нефтяной танкер загорелся.

"Королевская береговая охрана в настоящее время координирует реагирование на сообщения о столкновении танкера и грузового судна у побережья Восточного Йоркшира", – отметил представитель Береговой охраны Великобритании.

Напомним, в январе в Гамбурге 11 человек пострадали в результате столкновения пассажирского парома и грузового судна на реке Эльба.

Сообщали также, что судно с 99 тысячами тонн нефти под флагом Панамы дрейфовало у берегов Германии после того, как потерпело крушение. Для его эвакуации немецкая сторона направила многоцелевое судно и буксир.